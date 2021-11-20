Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Ваноли отказался комментировать слухи о встрече тренера с Федуном

Агент Ваноли отказался комментировать слухи о встрече тренера с Федуном
Комментарии

Андреа Д’Амико, агент итальянского специалиста Паоло Ваноли, отказался комментировать информацию, согласно которой его клиент встретился с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что Федун обедал с Ваноли в Италии. Итальянского специалиста называют основным кандидатом на пост главного тренера команды в случае увольнения Руя Витории.

«Федун встретился с Ваноли в Италии и обсудил возможную работу в «Спартаке»? На данный момент ничего не могу сказать. Без комментариев», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ваноли последние четыре года работал помощником Антонио Конте. В субботу, 20 ноября, «Спартак» в 15-м туре РПЛ уступил «Краснодару» (1:2). Московская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с разностью мячей 17-21.

Новость по теме
Федун пообедал с Паоло Ваноли, который может возглавить «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021