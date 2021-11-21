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Игорь Черевченко: не чувствовали, что ЦСКА играл вдесятером

Игорь Черевченко: не чувствовали, что ЦСКА играл вдесятером
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался об игре подмосковной команды и ЦСКА в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о возвращении в клуб. Напомним, встреча завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Хорошая игра. Не чувствовали, что ЦСКА играл вдесятером. Не очень хорошо играли в атаке. Хромает это у нас.

Моё возвращение? Руководство позвонило мне, мы несколько раз встретились. Решили с тренерским штабом вернуться. Я говорил, что мне нужна команда с задачей? Ну, остаться в РПЛ — это же тоже задача. Они разные бывают», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Московский ЦСКА набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (13) поднялись на 15-е место.

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