«Манчестер Юнайтед»: Сульшер всегда будет легендой клуба, его место в истории неоспоримо

«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление насчёт увольнения Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.



«Уле всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед», и мы с сожалением приняли это трудное решение. Несмотря на то что последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны затмить всю ту работу, которую он проделал за последние три года, чтобы построить фундамент для долгосрочного успеха.



Уле покидает клуб, но мы искренне благодарны ему за приложенные усилия на посту тренера и желаем всего наилучшего в будущем.



Его место в истории клуба невозможно оспорить — не только благодаря достижениям в качестве игрока, но и потому, что он отличный человек и тренер, который подарил нам много великих моментов. Его всегда будут рады видеть на «Олд Траффорд» в качестве члена семьи Манчестер Юнайтед», — говорится в сообщении пресс-службы «красных дьяволов».



Сегодня, 21 ноября, главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку. «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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