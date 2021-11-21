Самедов: думаю, Карпин не покинет сборную

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился мыслями о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что он может покинуть национальную команду.



«Понятия не имею, что делать, если Карпин всё же решит уйти. Однако думаю, Валерий Георгиевич не покинет национальную команду. Я не уверен, но всё же мне кажется, что такого не произойдёт», — приводит слова Самедова RT.



Ранее бывший тренер «Сочи» Александр Точилин в шутку предложил свою кандидатуру на смену Карпину в сборной России.



Напомним, после поражения в матче с Хорватией (0:1) Валерий Карпин заявил, что находится в раздумьях по поводу необходимости оставаться главным тренером сборной России перед стыковыми матчами отбора на ЧМ-2022.