Воронин: «Динамо» не будет сидеть в окопах и отбиваться в следующей игре с «Зенитом»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин ответил на вопросы после матча с «Арсеналом» (5:1) в 15-м туре РПЛ.
«На нас не сказалось поражение в Питере? Мы говорили, что там можно проиграть. Они были сильнее. При счёте 1:1 у нас был момент, но «Зенит» реализовал свои моменты. После этого поражения не закончился чемпионат, ребята хорошо отреагировали. Очень важна была игра с «Краснодаром».
С «Зенитом» в следующей игре мы не будем сидеть в окопах и отбиваться. Это 100%. Мы стараемся выполнять свою работу, у Шварца есть понимание, как это делать, команда это тренирует.
Нельзя сказать, что у нас много футболистов, есть травмы. Ребята молодцы, что всё быстро схватывают. Я рад за Грулёва, очень прибавил. Мы видим его каждый день, появилась уверенность, он молодец», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 21 ноября 2021
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