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«Дженоа» проиграл «Роме» в первом матче при Шевченко

«Дженоа» проиграл «Роме» в первом матче при Шевченко
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«Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче на 82-й минуте открыл вышедший на замену ганский форвард Феликс Афена-Гьян. Ему ассистировал Генрих Мхитарян. В компенсированное время Афена-Гьян оформил дубль.

Это был первый матч в «Дженоа» для главного тренера Андрея Шевченко. После пяти лет работы во главе национальной сборной Украины Шевченко возглавил клуб Серии А. Контракт подписан до 2024 года.

«Рома» набрала 22 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Дженоа» 9 баллов, генуэзцы идут на 18-й позиции.

В следующем туре «Рома» 28 ноября примет «Торино». «Дженоа» в этот же день сыграет на выезде с «Удинезе».

Италия - Серия А. 13-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Афена-Гьян – 82'   0:2 Афена-Гьян – 90+4'
Комментарии
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