«Дженоа» проиграл «Роме» в первом матче при Шевченко

«Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Счёт в матче на 82-й минуте открыл вышедший на замену ганский форвард Феликс Афена-Гьян. Ему ассистировал Генрих Мхитарян. В компенсированное время Афена-Гьян оформил дубль.



Это был первый матч в «Дженоа» для главного тренера Андрея Шевченко. После пяти лет работы во главе национальной сборной Украины Шевченко возглавил клуб Серии А. Контракт подписан до 2024 года.



«Рома» набрала 22 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Дженоа» 9 баллов, генуэзцы идут на 18-й позиции.



В следующем туре «Рома» 28 ноября примет «Торино». «Дженоа» в этот же день сыграет на выезде с «Удинезе».