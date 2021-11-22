Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ЦСКА в октябре. У голкипера 2 матча на ноль из 4
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Вратарь Игорь Акинфеев признан лучшим игроком ПФК ЦСКА в октябре. Вторым стал Чидера Эджуке, третьим — Марио Фернандес. Опрос проводился среди болельщиков московского клуба.
В четырёх встречах Российской Премьер-Лиги голкипер дважды отстоял на ноль — с «Краснодаром» (0:0) и «Уралом» (1:0).
Напомним, вчера ЦСКА на своём поле сыграл нулевую ничью с подмосковными «Химками». Армейцы с 15-й минуты находились в меньшинстве, а на 95-й минуте Бесард Сабович имел отличную возможность принести победу гостям, однако Игорь Акинфеев сделал эффектный сейв и позволил своей команде набрать 1 очко.
Московский ЦСКА после 15 туров имеет в своём активе 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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