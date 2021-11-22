Руни поддержал Сульшера и раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни, долгое время выступавший за «Манчестер Юнайтед», высказался об увольнении с поста главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Англичанин отметил продуктивную работу норвежца и раскритиковал футболистов «Манчестер Юнайтед».



«Я думаю, что он проделал хорошую работу, вернул клубу стабильность. Но очевидно, что, находясь в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», ты потеряешь работу, если не будет нужных результатов.

Мне очень жаль Уле. Но я уверен, что «Манчестер Юнайтед» будет успешно развиваться и найдёт подходящего тренера. Я был очень расстроен, когда смотрел матч с «Уотфордом». Тренер может дать установки, всё рассказать, но нет никаких оправданий такой игре некоторых футболистов. Недопустимо, когда игроки теряют мяч, размахивают руками и винят в этом друг друга.



Я был бы очень зол, если бы увидел такое в исполнении моих футболистов. Эти игроки выступают за один из самых великих клубов в мире. Играть за «Манчестер Юнайтед» — привилегия.



На мой взгляд, футболисты должны делать больше. Я необязательно говорю о победе в Лиге чемпионов или АПЛ, но они должны показать болельщикам, насколько для них важен клуб», — цитирует Руни talkSPORT.

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