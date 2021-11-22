Гари Линекер отреагировал на прощальное интервью Уле-Гуннара Сульшера пресс-службе «МЮ»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на прощальное интервью Уле-Гуннара Сульшера пресс-службе «Манчестер Юнайтед». Вчера, 21 ноября, норвежец был уволен с поста главного тренера «красных дьяволов».

В интервью Сульшер, в частности, сказал: «Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел здесь добиться. Для клуба, болельщиков, игроков, персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг — боролись за победу в Премьер-лиге, выигрывали трофеи. Я не хочу отвечать на всё… Журналисты будут спрашивать меня об интервью, но нет, я не собираюсь давать никаких интервью. Я ухожу через парадную дверь, потому что, думаю, все знают, что я отдал всё ради этого клуба. Этот клуб значит для меня всё. К сожалению, я не смог добиться желаемых результатов, и мне пора уйти».

«Настоящий джентльмен до самого конца», — написал Линекер в своём «твиттере».

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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