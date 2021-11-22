Ильин: если взять среднее число минут для гола, у нас с Кордобой сопоставимые цифры

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин подвёл итоги первого круга РПЛ. Команда идёт на 5-м месте, а Ильин забил 2 гола в 11 матчах.
«Лучший и худший матчи на этом отрезке? Понравилась игра с «Сочи». Сильно сыграли в атаке, до конца бились в меньшинстве и в итоге крупно победили сильного соперника. Ну а худший, наверное, с «Крыльями Советов». Неприятное домашнее поражение.
Моя самая успешная игра – с «Ахматом»? Ха-ха, верно! Провёл на поле все 90 минут и забил в ворота своей бывшей команды, а мы одержали важную выездную победу. Было приятно отличиться на глазах у болельщиков, которые так здорово поддерживали меня в прошлом сезоне. Кстати, в Грозном меня помнят и встретили очень тепло.
Конкуренция с Кордобой? Пока не могу назвать это равной конкуренцией, ведь мы получаем разное количество игрового времени. Хотя если взять среднее число минут на поле, которое требуется для гола, то у нас сопоставимые цифры. В любом случае рецепт победы всегда один: выкладываться на тренировках, доказывать тренерам свою готовность и потом использовать шансы в официальных матчах», – цитирует Ильина сайт «Краснодара».
- 22 ноября 2021
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