«Барселона» показала видео трогательной встречи Роналдиньо и Это'О

«Барселона» показала видео встречи бразильца Роналдиньо и камерунца Самуэля Это'О.
Напомним, Самуэль Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. За свою карьеру он выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, столько же раз становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории национальной команды Камеруна, за которую играл с 1996 по 2014 год.
Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». За свою карьеру он успел поиграть за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года. Роналдиньо — обладатель почётного приза «Золотой мяч» (2005).
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