Роналдиньо рассказал о своих взаимоотношениях с Месси

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо рассказал о своих взаимоотношениям с нападающим «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси, с которым они вместе играли в «Барселоне».

«С Лео у нас очень хорошая, очень красивая, очень настоящая дружба. Потому что с самого начала мы всегда были такими, какие мы есть, ничего не изобретая. Куда он приехал, он был очень молод и хорош, все было естественно. Мы хорошо ладим и до сегодняшнего дня, когда мы приближаемся, мы очень хорошо ладим. Не только с ним, но и со всей его семьей мы очень хорошо ладим. Мы друзья, а не только товарищи по футбольной команде», — приводит слова Роналдиньо Tyc Sports.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.