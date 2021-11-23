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ФИФА может заплатить «Реалу» за травму Гарета Бэйла

ФИФА может заплатить «Реалу» за травму Гарета Бэйла
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«Реал» может получить от ФИФА выплату за травму нападающего Гарета Бэйла, которую он получил в матче за сборную Уэльса, сообщает Marca.

В 2019 году ФИФА согласилась выплатить компенсацию клубам в случае, если игрок получат травму, играя за сборную. Согласно соглашению, ФИФА должна будет платить € 25,5 тыс. за каждый день отсутствия Бэйла, если он отсутствовал более 28 дней. Максимальный платеж составляет € 7,5 млн.

Напомним, Бэйл принял участие в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Беларуси (5:1) и был заменён в перерыве встречи. Позже стало известно, что игрок получил травму икроножной мышцы и пропустил 2-3 недели.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В нынешнем сезоне Бэйл принял участие в 3 матчах чемпионата Испании, забив 1 гол.

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