Ордец прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Защитник «Динамо» Иван Ордец прокомментировал пролонгацию контракта с московским клубом. Напомним, игрок подписал новое соглашение до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления ещё на год.
«Мне было очень приятно, что клуб выступил с предложением о продлении контракта. Конечно, хотел здесь остаться. У нас великолепные болельщики, стадион, база, отличная команда, прекрасный тренерский штаб – меня в «Динамо» устраивает абсолютно всё. Мы боремся за самые высокие места, по большому счёту впервые за то время, что я здесь. И, конечно, в этой связи испытываю самые приятные ощущения от пребывания в прекрасном клубе.
Отдельного разговора с Сандро Шварцем о продлении контракта не было. Но он несколько раз говорил, что хочет, чтобы я остался, и соответствующее предложение мне будет сделано. Здорово, что всё так и произошло.
Конечно, мне очень хочется выиграть с «Динамо» титул. Повторюсь, у нас всё для этого есть. В нынешнем сезоне мы провели очень приличный первый круг. Я бы оценил его на четыре с плюсом. И вся борьба ещё впереди. В этом году у нас ещё три игры, очень хочется одержать в них победы, порадовать наших болельщиков и уйти на зимнюю паузу в отличном настроении», — приводит слова Ордеца официальный сайт «Динамо».
- 23 ноября 2021
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