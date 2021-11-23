Юрген Клопп отреагировал на вопрос об отставке Уле-Гуннара Сульшера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» отреагировал на вопрос журналиста об увольнении наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

«Я не готов к этому вопросу. Я ни секунды не думал о «Манчестер Юнайтед». Извините», — приводит слова Клоппа Mirror.

«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (25) идёт третьим.

Матч «Ливерпуль» — «Порту» состоится завтра, 24 ноября. Начало — в 23:00 мск. Мерсисайдцы, выиграв все 4 матча, досрочно обеспечили себе место в плей-офф. «Порту» занимает второе место (5 очков).

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