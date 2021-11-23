Юрген Клопп отреагировал на вопрос об отставке Уле-Гуннара Сульшера

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» отреагировал на вопрос журналиста об увольнении наставника «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.
«Я не готов к этому вопросу. Я ни секунды не думал о «Манчестер Юнайтед». Извините», — приводит слова Клоппа Mirror.
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ливерпуль» (25) идёт третьим.
Матч «Ливерпуль» — «Порту» состоится завтра, 24 ноября. Начало — в 23:00 мск. Мерсисайдцы, выиграв все 4 матча, досрочно обеспечили себе место в плей-офф. «Порту» занимает второе место (5 очков).
Юрген Клопп и Микель Артета чуть не подрались на бровке
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 23 ноября 2021
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:37
-
16:19
-
16:15
-
16:12
-
16:03
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:52
-
15:28
-
15:20
-
15:19
-
15:03
-
14:59
-
14:50
-
14:47
-
14:22
-
14:18
-
14:08
-
13:59
-
13:41
-
13:36
-
13:27
-
13:19
-
13:01
-
12:47
-
12:30
-
12:28
-
12:22
-
12:09
-
11:52
-
11:40