Как Аршавин, Аленичев, Тихонов играли в футбол с детьми в Ярославле

Во вторник, 23 ноября, в Ярославле состоялся детский селекционный фестиваль, организованный Российским футбольным союзом в рамках проекта «Наша смена» при поддержке компании «Норильский никель». Спортивный праздник прошёл на базе регионального центра подготовки резерва на стадионе «Центральный» и собрал более 300 юных спортсменов.
В рамках фестиваля мастер-классы для детей провели легенды российского футбола и национальной сборной России Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычёв и Руслан Пименов. Кроме того, участники получили уникальную возможность сыграть в футбол с именитыми амбассадорами РФС.
А в первой половине дня легенды футбола посетили небольшой город Гаврилов Ям в 40 минутах езды от областного центра и приняли участие в открытии двух малоразмерных футбольных площадок для детей. Среди почётных гостей футбольных мероприятий вторника был и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Он анонсировал открытие в 2022 году полноразмерного стадиона в Гаврилов Яме и выразил надежду, что местный «Шинник» уже в ближайшие годы вернётся в состав РПЛ. В настоящее время команда Вадима Евсеева лидирует в своей зоне ФНЛ-2.
- 23 ноября 2021
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