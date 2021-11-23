«Большой талант и будущее «Локо». В ключевом матче Лиги Европы сыграет 17-летний вратарь?

У «Локомотива» проблемы. В четверг у команды важнейший матч с «Лацио», который определит её будущее в Лиге Европы. Железнодорожники сейчас занимают последнее место в группе и отстают от остальных на 2 очка и больше. И именно сейчас «Локомотив» лишился основного вратаря и капитана Маринато Гильерме, у которого выявили повреждение сухожильно-связочного аппарата стопы. В матче с «Лацио» Маринато точно не сыграет, а заодно пропустит ближайшие встречи.

Похоже, что вместо Гильерме в воротах «Локомотива» сыграет Даниил Худяков — именно он в этом сезоне является вторым голкипером в команде. Рассказываем, что это за футболист.

Худяков — воспитанник «Локомотива» (а ещё племянник бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова). В основной команде он совсем недавно — в состав его привлекли только в этом году (раньше он только тренировался со старшими). Во второй половине прошлого сезона Даниил трижды оказывался на скамейке запасных, сейчас же он полноценный второй вратарь. И это всего в 17 лет!



За основу «Локомотива» Худяков на данный момент провёл три матча. Дебют состоялся в конце сентября. Тогда железнодорожники приехали в гости к «Химкам», и всё пошло не по плану. Гильерме в начале второго тайма выбежал из ворот и показал приём из боевых искусств, за что получил красную карточку. В пекло бросили Худякова, но он справился. Два сейва, неплохая для вратаря точность передач (58 процентов). Даниил не ослабил «Локомотив», и матч закончился нулевой ничьей (помогли три попадания в перекладину). Первая игра — и сразу «сухарь».

Из-за дисквалификации Гильерме у Худякова появилась возможность проявить себя. Следующий матч стал для клуба историческим. «Локомотив» влетел дома «Ростову» — 1:2, а после матча Марко Николича уволили. Худяков сделал уже четыре сейва, но ни команду, ни тренера это не спасло. Вдобавок в моменте с первым голом «Ростова» Даниила легко выключили из игры, затолкав в ворота при угловом.

Третий матч Худякова выпал на дебют нового тренера — игра с «Рубином» стала первой для Маркуса Гисдоля. Юный голкипер неплохо справлялся с работой и сделал 5 сейвов, но откровенно привёз второй гол. Не страшно не зафиксировать мяч один раз, но Даниил ошибся дважды подряд, и «Рубин» забил. Правда, «Локомотив» после этого взял себя в руки и спасся от поражения.

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Кстати, Худякова высоко оценивает Гильерме. Перед октябрьским матчем с «Галатасараем» Маринато спросили про его сменщика. Вот что он сказал: «Мы полтора года с Даниилом в команде, это большой талант. Уверен, что это наше будущее. Есть много того, чему его надо научить. Конечно, ошибки в этом возрасте нормальны, он слишком молод. Уверен, что рано или поздно Худяков будет большим и хорошим вратарём».



В очередной раз оценить возможности Худякова предстоит совсем скоро. «Локомотив» — «Лацио», Москва, «РЖД Арена», 25 ноября, 20:45 мск.