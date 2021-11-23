В «Фиорентине» подтвердили, что Кокорин вернулся к тренировкам после мышечной травмы

В «Фиорентине» рассказали, что российский нападающий Александр Кокорин вернулся к полноценным тренировкам после мышечной травмы.
«Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе», — цитирует пресс-службу флорентийцев «Спорт-экспресс».
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.
В октябре стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц. Из-за этого он тренировался отдельно от основной группы. В последний раз Кокорин выходил на поле в матче с «Наполи» (1:2).
- 23 ноября 2021
-
20:17
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:29
-
19:25
-
19:21
-
19:20
-
19:03
-
18:56
-
18:51
-
18:45
-
18:43
-
18:32
-
18:26
-
18:10
-
18:03
-
17:58
-
17:46
-
17:37
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:15
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:37
-
16:19
-
16:15
-
16:12