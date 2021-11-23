В «Фиорентине» подтвердили, что Кокорин вернулся к тренировкам после мышечной травмы

В «Фиорентине» рассказали, что российский нападающий Александр Кокорин вернулся к полноценным тренировкам после мышечной травмы.



«Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе», — цитирует пресс-службу флорентийцев «Спорт-экспресс».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.



В октябре стало известно, что россиянин получил лёгкую травму, а именно перенапряжение мышц. Из-за этого он тренировался отдельно от основной группы. В последний раз Кокорин выходил на поле в матче с «Наполи» (1:2).