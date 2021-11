Фердинанд предложил «Ман Юнайтед» пригласить экс-помощника Фергюсона на пост тренера клуба

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о том, кто может стать следующим тренером «красных дьяволов».



«Почему бы им не пригласить Карлуша Кейруша? Думаю, если «Манчестер Юнайтед» позовёт его, он бросит все дела.

Мне кажется, Почеттино не уйдёт из «Пари Сен-Жермен» в середине сезона. Думаю, «Юнайтед» — вершина карьеры для него. Но у Маурисио много дел в «ПСЖ». К тому же это не тот клуб, который позволит тренеру просто уйти», — цитирует Фердинанда AS со ссылкой на подкаст Vibe with Five.



Кейруш в данный момент возглавляет сборную Египта. В период с 2002 по 2003 год и с 2004 по 2008 год португалец был помощником сэра Алекса Фергюсона в манчестерском клубе.



Напомним, 21 ноября Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».



После увольнения норвежца в СМИ появились сообщения о том, что правление «красных дьяволов» изучает кандидатуры пятерых специалистов. Английский клуб могут возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье». В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

