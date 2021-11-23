«Норвич» впервые за 50 лет обновил эмблему клуба

Сегодня, 23 ноября, английский «Норвич Сити» представил новую клубную эмблему.
Логотип выполнен в традиционных для команды из Нориджа жёлто-зелёных цветах, на нём вновь изображена канарейка. Обновление дизайна эмблемы произошло впервые за 50 лет.
Изображение нового логотипа «Норвича» доступно в клубном «Твиттере».
«Мы гордимся нашей историей и наследием, но «Норвич Сити» также является символом прогресса, амбиций и стремлений. Наша цель — стать весомым клубом Премьер-лиги, и мы достигнем её, оставаясь верными нашим традициям и основным ценностям, играя в стиле «Норвич Сити».
Однако, когда мы проанализировали наш логотип, сразу стало очевидно, что существуют некоторые проблемы с дизайном, которые нам было необходимо устранить.
Клубу нужна современная эмблема для современного мира. Наш нынешний логотип был нарисован 50 лет назад — за 12 лет до появления интернета, что привело к некоторым проблемам в цифровую эпоху.
Мы неустанно работали над созданием новой эмблемы, отражающей наши современные взгляды, помня о нашем выдающемся прошлом», — написала пресс-служба «канареек» на официальном сайте клуба.
После 12 сыгранных туров «Норвич» располагается на 19-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У команды 8 очков.
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Норвич» — «Саутгемптон»:
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