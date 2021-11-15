«Норвич» объявил о назначении на пост главного тренера Дина Смита

Пресс-служба клуба АПЛ «Норвич Сити» объявила о назначении английского специалиста Дина Смита новым главным тренером команды. Помощником Смита в тренерском штабе «канареек» станет Крэйг Шекспир.



Ранее Смит возглавлял «Астон Виллу», но был уволен по ходу нынешнего сезона. Сообщалось, что в шорт-листе руководства «Норвича» находятся экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, Стив Брюс, ранее работавший в «Ньюкасл Юнайтед», и Джон Терри, который входил в тренерский штаб «Астон Виллы».



Напомним, 6 ноября «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке. 7 ноября руководство «Астон Виллы» рассталось с Дином Смитом.



«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, одержав лишь одну победу в 11 турах.