Майкл Кэррик прокомментировал игру с «Вильярреалом»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу над «Вильярреалом» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
«Мы приехали на матч, чтобы победить. Я верил, что мы нам удастся одержать победу, мы были готовы к этому со всех точек зрения. Игра выдалась непростой, соперник не из лёгких. Думаю, моим игрокам порой приходилось цементировать оборону. У нас не было задачи показать красивую игру. Когда у команды серия из плохих результатов, а игроки в плохой индивидуальной форме, непросто запустить весь механизм команды в работу. Во многих отношениях я выбрал лучший способ победить для меня. Запасные помогли нам спасти игру», – цитирует Кэррика пресс-служба УЕФА.
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