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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Санчо и Роналду

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Санчо и Роналду
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Сегодня, 23 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу англичан.

Первый гол в матче на 78-й минуте забил форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Затем отличился Джейдон Санчо. Маркус Рашфорд с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Бруну Фернандеш отдал дальше на Санчо, который пробил под перекладину.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды выступают в группе F. Англичане возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Майкла Кэррика в 5 матчах турнира набрали 10 очков. На 2-м месте в группе F расположился «Вильярреал». Испанцы в 5 играх турнира набрали 7 очков.

Лига чемпионов. Группа F. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 20:45 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Роналду – 78'   0:2 Санчо – 90'
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