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«Севилья» обыграла «Вольфсбург» в матче Лиги чемпионов

«Севилья» обыграла «Вольфсбург» в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 24 ноября, в группе G в рамках 5-го тура Лиги чемпионов завершалась игра между испанской «Севильей» и немецким «Вольфсбургом». Команды встречались на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в игре на 12-й минуте забил Жоан Жордан. Иван Ракитич выступил в роли асистента. На 97-й минуте Рафаэль Мир установил итоговый счёт в матче — 2:0.

Турнирную таблицу группы G возглавляет французский «Лилль», который сегодня минимально переиграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» (1:0). Французы набрали 8 очков в пяти играх Лиги чемпионов. На втором месте расположился клуб из Зальцбурга. У команды из Австрии 7 очков в пяти играх турнира. «Севилья» (6) расположилась на 3-м месте, «Вольфсбург» (5) замыкает таблицу.

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур
23 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
1:0 Жордан – 12'   2:0 Мир – 90+7'
Комментарии
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