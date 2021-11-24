«Севилья» обыграла «Вольфсбург» в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 24 ноября, в группе G в рамках 5-го тура Лиги чемпионов завершалась игра между испанской «Севильей» и немецким «Вольфсбургом». Команды встречались на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый гол в игре на 12-й минуте забил Жоан Жордан. Иван Ракитич выступил в роли асистента. На 97-й минуте Рафаэль Мир установил итоговый счёт в матче — 2:0.
Турнирную таблицу группы G возглавляет французский «Лилль», который сегодня минимально переиграл австрийский «Ред Булл Зальцбург» (1:0). Французы набрали 8 очков в пяти играх Лиги чемпионов. На втором месте расположился клуб из Зальцбурга. У команды из Австрии 7 очков в пяти играх турнира. «Севилья» (6) расположилась на 3-м месте, «Вольфсбург» (5) замыкает таблицу.
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