Вендел показал фотографию жуткого рассечения, полученного в матче с «Мальмё»

Полузащитник «Зенита» Вендел выложил в своём «инстаграме» фотографию жуткого рассечения, полученного в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1). Футболист в одном из эпизодов заработал для своей команды пенальти, но получил болезненное повреждение.

Накануне состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция) и завершилась ничьей — 1:1.



После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).



Таким образом, «Зенит» добился права выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.