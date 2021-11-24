Ширко: в «Спартаке» есть капитан, «сборники», но они не выполняют лидерские функции

Бывший форвард «Спартака» и «Торпедо» Александр Ширко поделился мнением об игре красно-белых в нынешнем сезоне.



«Как мы видим, всё изменилось. Последнее время «Спартак» не на лидирующих позициях — значит, есть сложности. Не всё у «Спартака» складывается. Какие-то сложные процессы происходят в команде — со стороны понять трудно. Никак «Спартак» не наберёт ту мощь, которая была.



Когда команда разбалансирована и каждому футболисту в отдельности тяжелее набирать форму, потому что не всё клеится. В целом у команды всё непросто. Видно, что психологически и эмоционально она не в своей тарелке.



В команде есть классные футболисты, но чего-то им не хватает. Может быть, сплочённости, понимания, что от кого требуется. Когда команда слаженная, каждый приносит свою пользу. А тут нет взаимопонимания.



Промес уже не тот, что был в 2017-м? Я бы не стал конкретизировать. Не только Промес — многие ребята никак не выйдут на свой уровень. Не сказал бы, что в «Спартаке» сейчас есть ярко выраженный лидер. Есть капитан, есть «сборники», но они сейчас в таком состоянии, что не выполняют лидерские функции.