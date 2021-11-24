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Вагнер Лав: я ещё намерен и дальше играть в футбол

Вагнер Лав: я ещё намерен и дальше играть в футбол
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Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав рассказал о планах по поводу своей дальнейшей карьеры.

«Я тепло был принят в «Кайрате» и в Казахстане. Мне было приятно выступать в форме «Кайрата» и добиться чемпионского титула. Всегда старался отдаваться по максимуму за команду. В первую очередь счастлив, что удалось забить столько голов. Считаю, что самый важный гол я забил в ворота «Ордабасы», когда мы стали чемпионами.

Хочу сказать спасибо тренеру за тёплые слова. Мне было приятно и интересно работать с ним. Он очень хорошо понимает футбол, и игроки каждый день учатся у него чему-то новому. Уверен, если Курбан Бекиевич останется, то клуб будет делать ещё шаги вперед. Да, на меня выходили некоторые клубы. Пока хочу вернуться в Бразилию, побыть с детьми и мамой. Вы ещё услышите обо мне. Я ещё намерен и дальше играть в футбол», — цитирует бразильца пресс-служба клуба.

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