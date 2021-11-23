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Киевское «Динамо» лишилось шансов на плей-офф Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» лишилось шансов на плей-офф Лиги чемпионов
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Киевское «Динамо» лишилось шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

Сегодня киевляне проиграли мюнхенской «Баварии» (2:1). Эта победа лишила шансов украинский клуб на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Луческу лишится шансов на Лигу Европы, если сегодня «Бенфика» не проиграет «Барселоне».

Команда выступает в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 5 матчах турнира набрали 15 очков, победив во всех играх. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 матчах набрали 6 очков. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала лишь одно очко в 5 играх турнира.

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