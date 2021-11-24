«Спартак» обыграл «Наполи» в пятом туре Лиги Европы

Завершился матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором московский «Спартак» на своём поле принимал итальянский «Наполи». Красно-белые одержали победу со счётом 2:1 и временно вышли на первое место в группе C.

Счёт в матче открыл Александр Соболев, реализовав 11-метровый удар на 3-й минуте. Он же на 28-й минуте увеличил преимущество хозяев, замкнув передачу Виктора Мозеса. Во втором тайме гости отыграли один мяч благодаря усилиям Элифа Элмаса, однако на большее итальянцев не хватило.

После пяти игр «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте. «Легия» (6) и «Лестер» (5) сыграли по 4 матча и завтра проведут встречу друг с другом.