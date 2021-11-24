«Сами задаём себе этот вопрос». Руй Витория — о разных результатах «Спартака» в РПЛ и ЛЕ

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил, почему команда показывает разные результаты в РПЛ и Лиге Европы.

«Мы сами задаём себе этот вопрос – и игроки, и тренер. В Лиге Европы мы сыграли пять игр с отличным развитием, да, проиграли дважды дома – это были плохие поражения. Но иногда есть расхождение между результатом и нашим развитием. Иногда не хватает времени на тренировки, иногда ребята устают из-за перелёта – и нам не хватает стабильности. Сейчас мы проиграли «Краснодару», дальше – «Уфа», такая плотность усложняет нам жизнь. У «Спартака» была бы совсем другая ситуация, если бы было больше времени на тренировки. Кроме того, стиль и тип игр в ЛЕ и РПЛ разные – в Европе это более прогнозируемые матчи», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.