«Интер» обыграл «Шахтёр» благодаря дублю Джеко

Сегодня, 24 ноября, в рамках 5-го тура Лиги чемпионов встречались миланский «Интер» и донецкий «Шахтёр». Стартовый свисток прозвучал в 20:45 по московскому времени. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу итальянцев.

Счёт в матче на 61-й минуте открыл Эдин Джеко. Джеко поймал отскок на линии штрафной, в касание пробив под дальнюю штангу. Через 6 минут босниец оформил дубль.

Команды выступают в группе D. «Реал» Мадрид занимает второе место в группе. У клуба из Испании 9 очков в 4 играх турнира. На первом месте располагается миланский «Интер» (10). На третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6), донецкий «Шахтёр» замыкает квартет, имея в своём активе одно очко.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.