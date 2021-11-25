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«Лейпциг» с разгромным счётом обыграл «Брюгге» на выезде

«Лейпциг» с разгромным счётом обыграл «Брюгге» на выезде
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Завершился матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором бельгийский «Брюгге» на своём поле принимал немецкий «Лейпциг». Счёт встречи — 4:0 в пользу гостей.

Немецкая команда забила 4 гола ещё до перерыва. Первым отличился Кристофер Нкунку на 12-й минуте. Через 5 минут Эмиль Форсберг укрепил преимущество, реализовав пенальти. На 26-й минуте Андре Силва забил ещё один мяч в ворота хозяев, а в компенсированное время Эмиль Форсберг довёл счёт до неприличного — 4:0. Окончательный счёт встречи установил Кристофер Нкунку, оформив дубль в дополнительное время второго тайма.

После пяти туров «Лейпциг» занимает третью строчку в турнирной таблице группы А, имея в своём активе 4 очка. «Брюгге» также набрал 4 балла, однако уступает немецкой команде по результатам личных встреч, поэтому идёт на четвёртом месте. Лидирует в группе «Манчестер Сити» (12), вторым идёт «ПСЖ» (8).

Лига чемпионов. Группа A. 5-й тур
24 ноября 2021, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 5
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Нкунку – 12'   0:2 Форсберг – 17' (пен)   0:3 А. Силва – 26'   0:4 Форсберг – 45+1'   0:5 Нкунку – 90+3'
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