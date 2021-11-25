«Лейпциг» с разгромным счётом обыграл «Брюгге» на выезде

Завершился матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором бельгийский «Брюгге» на своём поле принимал немецкий «Лейпциг». Счёт встречи — 4:0 в пользу гостей.

Немецкая команда забила 4 гола ещё до перерыва. Первым отличился Кристофер Нкунку на 12-й минуте. Через 5 минут Эмиль Форсберг укрепил преимущество, реализовав пенальти. На 26-й минуте Андре Силва забил ещё один мяч в ворота хозяев, а в компенсированное время Эмиль Форсберг довёл счёт до неприличного — 4:0. Окончательный счёт встречи установил Кристофер Нкунку, оформив дубль в дополнительное время второго тайма.

После пяти туров «Лейпциг» занимает третью строчку в турнирной таблице группы А, имея в своём активе 4 очка. «Брюгге» также набрал 4 балла, однако уступает немецкой команде по результатам личных встреч, поэтому идёт на четвёртом месте. Лидирует в группе «Манчестер Сити» (12), вторым идёт «ПСЖ» (8).