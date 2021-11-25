«Спартак» предложил включить гимн Лиги Европы перед следующим матчем команды в РПЛ

«Спартак» шуточно обратился к РПЛ после победы в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).
«Коллеги, РПЛ, а можно перед нашим следующим матчем в чемпионате России включить гимн Лиги Европы? Хотим кое-что проверить», — написано в «твиттере» «Спартака».
После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5). При этом «Легия» и «Лестер» свой матч пятого тура проведут 25 ноября.
В чемпионате России «Спартак» после 15 туров находится на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 19 очков.
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