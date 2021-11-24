Селихова — в сборную России! Вратарь «Спартака» творил чудеса в матче с «Наполи»

Что творит «Спартак»! В 5-м туре в Москву за реваншем приехал «Наполи», а красно-белые взяли и прихлопнули итальянцев во второй раз подряд. Оба гола забил Александр Соболев, но главный герой всё же не он. Александр Селихов тащил всё, что летело в его ворота, и не выручил лишь в одной ситуации, когда спасти было просто невозможно.

«Спартак» здорово начал и быстро повёл в счёте, а потом стал играть на контратаках. И тут Селихов заблистал. Оборона красно-белых была не безгрешна, поэтому у ворот Александра периодически возникали острые моменты. Но не голы.

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Главный сейв Селихов совершил на 16-й минуте. Элиф Элмас после паса с фланга в одно касание выстрелил по воротам, вратарь «Спартака» среагировал на удар, а потом ещё и умудрился ногой отразить добивание. Шедевр. Спустя 10 минут Селихов спас вновь — вытащил сложнейший удар Пётра Зелинского.



В начале второго тайма «Спартак» прижался к своим воротам, но «Наполи» это не помешало — моменты гости создавали регулярно. Зато выяснилось, что лимит на геройства у Селихова ещё не исчерпан — за несколько минут до ответного гола Александр среагировал на мощнейший удар Дриса Мертенса под перекладину.

Глядя на игру Селихова после возвращения в строй, начинаешь думать о сборной России. В команде Валерия Карпина сейчас есть железный номер один — это Матвей Сафонов из «Краснодара». Но игнорировать такого Селихова будет трудно.

Кстати, в ноябрьском интервью «Чемпионату» тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов уже высказывался на предмет возвращения Селихова. Вот что он сказал:

«Шанс ему в «Спартаке» можно было дать раньше — он очень хороший вратарь. У Александра была сначала нервозная игра — это естественно, он долго не играл. Хорошо, что ему дали ещё шанс — после большого перерыва первый матч играть трудно. С «Лестером» он игру почувствовал, показывал, что умеет. Это тоже хороший знак для вратаря — если всё будет нормально, то с каждой игрой он будет лучше и увереннее».

Очевидно, Селихов на радаре. Конкуренция на вратарской позиции в сборной пойдёт на пользу и ему, и Сафонову, особенно в преддверии стыковых матчей ЧМ-2022. А пока у национальной команды нет матчей, можно погеройствовать в «Спартаке».