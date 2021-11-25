Орлов – о серии «Зенита» в еврокубках: видимо, у Семака есть какой-то комплекс

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о неудачной серии «Зенита» в еврокубках после ничейного результата сине-бело-голубых в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1).

«К сожалению, у «Зенита» серия из 16 гостевых еврокубковых матчей подряд без побед при Семаке. Но надо сказать, что и при предыдущих тренерах мы сложно играли на выезде. Только при Адвокате получше было. «Зенит» — домашняя команда.

Видимо, у Семака есть какой-то комплекс. Он сразу после матча сказал, что игроки, особенно в первом тайме, не выполнили задание тренеров. Защитники держались ближе к своим воротам, а надо было выходить вперёд.

Семак заменил после первого тайма Ловрена, который провёл такой матч, что заслужил замену. А это капитан команды, он должен быть главной поддержкой тренера. И вообще Ловрен сейчас играет без особой страсти, мягко говоря. Стали играть в четыре защитника, то есть тренер поменял даже систему игры.

Как ни странно, провалились бразильцы, которые давали результат в последних турах. Это прежде всего Клаудиньо, который пока не адаптировался к европейскому футболу после Бразилии. Шведы очень жёстко боролись на всех участках поля, и эту борьбу «Зенит» проиграл, особенно в первом тайме», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».