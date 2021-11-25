Юноши «Краснодара» стали победителями «Мемориала Константина Сарсании»

Воспитанники академии ФК «Краснодар» 2008 года рождения завоевали главный приз Всероссийского детского футбольного турнира «Мемориал Константина Сарсании», который проходил в Саранске с 15 по 20 ноября.
В финале команда одержала победу над сверстниками из академии питерского «Зенита». Основное время матча закончилось вничью 0:0, но в серии пенальти сильнее оказались краснодарцы — 6:5.
Турнир памяти футбольного специалиста, менеджера и агента, спортивного директора петербургского «Зенита» и московского «Динамо», советника президента Российского футбольного союза Константина Сергеевича Сарсании был организован Фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» при поддержке Министерства спорта и молодёжной политики Мордовии и республиканской Федерации футбола.
С именем Сарсании связаны многочисленные успехи «Зенита» из Санкт-Петербурга в двухтысячных годах: победы в чемпионате России, Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. Будучи спортивным директором клубов Российской Премьер-Лиги, тренером, а также создателем футбольной школы «Академика», он подарил путёвку в большой спорт немалому числу талантливых молодых футболистов.
Его воспитанники, друзья и коллеги поддержали идею проведения турнира, в котором приняли участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Егорьевска, Ельца, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону Саранска и Сарова, в том числе воспитанники академий столичных «Спартака» и «Динамо», а также «Ростов», «Рубин», «Мастер-Сатурн» и «Чертаново». В матче за бронзу динамовцы победили ростовчан со счётом 3:0.
Лучшим игроком турнира, матчи которого игрались в построенном к ЧМ-2018 футбольно-легкоатлетическом манеже Саранска, стал краснодарец Даниил Кондаков, лучшим бомбардиром — спартаковец Захар Чушкин.
«Чемпионат» выступил информационным партнёром турнира и подготовил для лучших игроков соревнований специальные призы.
Награды победителям вручили дочь Константина Сарсании, Надежда, исполняющий обязанности мэра Саранска Илья Соколов, президент МФС «Приволжье» Владимир Афанасьев и президент Федерации футбола Мордовии Александр Егоров, в недавнем прошлом известный арбитр.
Проведение Мемориала поддержали компании «Русские Вертолётные Системы», Philax, Nike и «Аква-Мордовия». Техническими организаторами выступили агентства Legion Sport и P-Seria.com.
- 25 ноября 2021
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