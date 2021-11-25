Олег Матыцин обозначил задачу сборной России на ближайшее время

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что национальная сборная и выйдет на чемпионат мира 2022 года.

«Мы надеемся, что у сборной России по футболу есть потенциал. Какие бы соперники ни достались нам в результате жеребьевки, у нас стоит задача выйти в финальную часть чемпионата мира. Она поставлена главному тренеру и команде, ее понимает РФС. Надеюсь, все обозначенные мною партнеры не подведут российских болельщиков», — цитирует Матыцина «РИА Новости Спорт».

В ноябре российская сборная разгромила в квалификации ЧМ-2022 команду Кипра (6:0) и уступила сборной Хорватии (0:1). Из-за этого поражения россияне упустили прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года. Сборная России в обновлённом рейтинге ФИФА занимает 34-е место.