Калиниченко: первый тайм «Спартака» с «Наполи» отличный, второй — близко к катастрофе

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко оценил победу красно-белых над «Наполи» в Лиге Европы (2:1).

«Спаллетти может хоть расплакаться, но реванша ему ещё не скоро видать. Посмотрим в Москве? Посмотрели, ага. Первый тайм отличный, второй — близко к катастрофе. И будь «Наполи» в своём боевом составе, вряд ли выстояли бы.

Лидер Серии А к этой игре имел очень схожие проблемы с нашими. Выбор исполнителей по различным причинам был весьма ограниченным. Они тоже провели весьма утомительный матч со статусным соперником. Тоже проиграли. Заслужили ли мы победу? На мой взгляд, да. Ещё как заслужили! «Спартак» уже давно всех нас приучил, что играет он не «благодаря» чему-то, а «вопреки». Поэтому и победы очень ценны.



Теперь пропуск в плей-офф лежит в Варшаве. И если ещё неделю назад я думал, что это будет Лига конференций, то сейчас можем оказаться в 1/8 Лиги Европы. Селихов и Соболев герои сегодня. Надеюсь, что эпопея с приобретением вратарей сама собой отпала. На сегодня имеем двух хороших, конкурентоспособных вратарей», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.