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«Вест Хэм» обыграл «Рапид» в Лиге Европы, у Влашича результативная передача

«Вест Хэм» обыграл «Рапид» в Лиге Европы, у Влашича результативная передача
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В Вене (Австрия) на стадионе «Альянц» состоялся матч 5-го тура Лиги Европы группы H. «Рапид» принимал «Вест Хэм».

Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0. Оба мяча английский клуб забил в концовке первого тайма. На 39-й минуте счёт в матче открыл Андрей Ярмоленко, которому ассистировал бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. А точку в матче уже в компенсированное время первого тайма поставил Марк Ноубл, реализовавший пенальти.

«Вест Хэм» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в своей группе. «Рапид» потерял шансы на выход в плей-офф. Команда набрала три очка, она находится на четвёртом месте в группе. Борьбу за вторую путёвку в плей-офф будут вести «Динамо» Загреб и «Генк». Хорватский клуб занимает второе место (7), а бельгийский — третье (5).

Лига Европы. Группа H. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
0 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Ярмоленко – 39'   0:2 Ноубл – 45+2' (пен)
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