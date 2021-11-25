«Вест Хэм» обыграл «Рапид» в Лиге Европы, у Влашича результативная передача

В Вене (Австрия) на стадионе «Альянц» состоялся матч 5-го тура Лиги Европы группы H. «Рапид» принимал «Вест Хэм».
Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0. Оба мяча английский клуб забил в концовке первого тайма. На 39-й минуте счёт в матче открыл Андрей Ярмоленко, которому ассистировал бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич. А точку в матче уже в компенсированное время первого тайма поставил Марк Ноубл, реализовавший пенальти.
«Вест Хэм» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в своей группе. «Рапид» потерял шансы на выход в плей-офф. Команда набрала три очка, она находится на четвёртом месте в группе. Борьбу за вторую путёвку в плей-офф будут вести «Динамо» Загреб и «Генк». Хорватский клуб занимает второе место (7), а бельгийский — третье (5).
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