«Разрушить всё — очень легко». Сёмин о разгромном поражении «Локомотива» в матче с «Лацио»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о разгромном поражении команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио» со счётом 0:3.
«Скажу кратко: создать что-то — тяжело. А разрушить всё — очень легко», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».
После этого поражения «Локомотив» за тур до конца группового этапа Лиги Европы лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Команда осталась на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка. При этом «Локомотив» может продолжить выступление в Лиге конференций. Для этого москвичам в заключительном матче группового этапа нужно обыграть «Марсель».
Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года, а ранее работал в московском клубе в 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 годах. Под руководством специалиста «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России (2002, 2004, 2017/18), шесть раз завоёвывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России.
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