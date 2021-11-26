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КДК отстранил бывшего директора «Тамбова» Коновалову от футбола на три года

КДК отстранил бывшего директора «Тамбова» Коновалову от футбола на три года
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского Футбольного Союза (РФС) принял решение по делу бывших руководителей «Тамбова».

«В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС за совершение руководством футбольного клуба «Тамбов» недобросовестных и неразумных действий, которые привели к утрате «Тамбовом» профессионального статуса по неспортивным причинам – запретить Коноваловой на 3 года осуществлять любую связанную с футболом деятельность. Выделить в отдельное производство дело в отношении бывшего спортивного директора «Тамбова» Худякова и назначить заседание по данному делу на 10 декабря 2021 года», – говорится в заявлении РФС.

Бывший генеральный директор клуба Ольга Коновалова – фигурантка уголовного дела о мошенничестве с бюджетными деньгами.

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