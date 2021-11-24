Экс-игрок «Тамбова»: удивительно слышать, что Худякова задержали

Бывший полузащитник «Тамбова» Антон Килин отреагировал на задержание экс-спортдиректора клуба Павла Худякова.
«Не видел, что Павла Худякова задержали. Для меня это удивительно. Но мне особо нечего комментировать.
Приезжали ли ко мне люди из органов с распечатками переписок и голосовыми сообщениями? Можете узнать у органов», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Ранее стало известно, что правоохранительными органами в московском регионе задержан один из владельцев и бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел, связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба, доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.
- 24 ноября 2021
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