Стал известен приоритетный вариант развития карьеры Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» норвежец Эрлинг Холанд может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает Goal.



По информации источника, «королевский клуб» является приоритетным вариантом для 21-летнего норвежца в случае ухода из «Боруссии». Игрок сообщил друзьям, что переезд в Мадрид наиболее привлекателен для него.

В настоящее время форвард восстанавливается после травмы. Он уже не выйдет на поле до конца 2021 года. Ранее главный тренер «Боруссии» Марко Розе предположил, что Холанд может пропустить несколько недель. Но, по всей видимости, норвежец получил более серьёзное повреждение.



После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне он в 10 матчах во всех турнирах забил 13 мячей.

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