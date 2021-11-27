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Последняя футбольная игра сезона перед финалом «Чемпионат Brainboy»

Последняя футбольная игра сезона перед финалом «Чемпионат Brainboy»
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Новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy» пройдёт 6 декабря в Москве в Hard Rock Café на Старом Арбате (метро Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00.

Приготовьтесь к вопросам разного уровня сложности. Игра состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Редакторы проверят участников на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. По итогам вас ждёт много крутых подарков из рук ведущего Данилы Махалина.

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