«Ахмат» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Ахмат» — «Ростов». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Нижний Новгород».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Алексей Сухой (Люберцы).
«Ахмат» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).
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