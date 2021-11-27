«Ахмат» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Ахмат» — «Ростов». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Нижний Новгород».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Алексей Сухой (Люберцы).

«Ахмат» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (17) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).