«Урал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Сочи» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Сочи».
«Урал»: Помазун, Кулаков, Адамов, Кузьмичёв, Герасимов, Гогличидзе, Гагнидзе, Августиняк, Бикфалви, Егорычев, Гаджимурадов.
Запасные: Годзюр, Агеев, Шмыков, Ибрахимай, Железнов, Рыков, Подберёзкин, Колесниченко, Маковский, Мамин, Евсеев.
«Сочи»: Адамов, Барач, Родриго, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Воробьёв, Бурмистров, Кассьерра.
Запасные: Заболотный, Маммана, Шакуро, Ангбан, Жоаозиньо, Попов, Барсов, Дуганджич.
«Сочи» за 15 проведённых туров набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (12) – на последней позиции. Лидирует «Зенит» из Санкт-Петербурга, который набрал 33 очка.
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