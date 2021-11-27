Шкурин: не хочу служить в армии с учётом нынешней ситуации в Беларуси

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин, выступающий на правах аренды за киевское «Динамо», рассказал о попытках Беларуси призвать его в армию.
«Я получал повестки. Даже ко мне домой приходили. Я не против армии, но не хочу служить с учетом нынешней ситуации в Беларуси. Точно не сейчас. Правда, можно оказаться в тюрьме, если прятаться от службы на протяжении 2 лет.
Теоретически российские власти могут выдать меня Беларуси после возвращения в Москву. Я не знаю, чем всё кончится. Произойти может всё что угодно. Я в аренде до июня 2022 года.
Хотел бы я вернуться в Россию? Это очень провокационный вопрос, я не буду на него отвечать», – цитирует Шкурина Rp.pl.
Напомним, армейцы и киевляне подписали арендное соглашение Шкурина до конца сезона-2021/2022 с последующим правом выкупа. Илья стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив 19 мячей в 26 матчах за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.
В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.
- 27 ноября 2021
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