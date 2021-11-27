Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Брайтон» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Комментарии

Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Лидс».

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавит Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Джон Брукс.

«Брайтон» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» с 11 очками располагается на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021