«Брайтон» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 27 ноября, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лидс Юнайтед». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Лидс».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавит Крейг Поусон. Ему будут помогать ассистенты Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный рефери – Джон Брукс.



«Брайтон» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» с 11 очками располагается на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.