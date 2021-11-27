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«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: ван Дейк забил четвёртый мяч красных в ворота «святых»

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: ван Дейк забил четвёртый мяч красных в ворота «святых»
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Сегодня, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

На 52-й минуте после углового забил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, ассист оформил Трент Александер-Арнольд.

Ранее на 2-й минуте отличился нападающий Диогу Жота, ему ассистировал Эндрю Робертсон. На 32-й минуте Жота оформил дубль, результативную передачу отдал Мохамед Салах.

На 37-й минуте гол забил полузащитник Тьяго Алькантара.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему помогают ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный арбитр — Кевин Френд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон».

«Ливерпуль» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (14) — на 13-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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