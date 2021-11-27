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Федотов: «Сочи» не хватило хладнокровия в матче с «Уралом»

Федотов: «Сочи» не хватило хладнокровия в матче с «Уралом»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал итог встречи с «Уралом» (1:1) в 16-м туре российской Премьер-Лиги.

«В начале матча привыкали к полю. Здесь все немного другое, особенно после Сочи. Допустили несколько ошибок, потом у нас были моменты, которые мы сами не забили. Нам не хватало хладнокровия, чтобы доиграть эти эпизоды, и соперник хорошо оборонялся. Пропустили, раскрыв центральную зону. Во втором тайме стали действовать надёжнее», — приводит слова Федотова сайт «Сочи».

«Сочи» за 15 проведённых туров набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (13) – на 15-й позиции. Лидирует «Зенит» из Санкт-Петербурга, который набрал 33 очка.

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